Открит урок по математика

12.11.2025, ОУ "Е. Багряна" (XII)

България

В ОУ „Елисавета Багряна“ учениците от 1. „В“ клас проведоха иновативен урок по математика на тема „Събиране и изваждане на числата до 5“, реализиран чрез метода „учене по станции в четири стъпки“.

Този съвременен подход насърчава активното участие на всяко дете, развива умения за самостоятелна работа и логическо мислене. Учениците преминаха през разнообразни дейности, които им помогнаха да затвърдят знанията си по интересен и мотивиращ начин.

„Ученето по станции“ превръща учебния процес в преживяване, изпълнено с положителни емоции и активно участие.

Поздравления за малките ученици и г-н Стефан Тодоров!