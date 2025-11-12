В СЪРЦЕТО НА ЙОВКОВИЯ СВЯТ – ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПЪТЕШЕСТВИЕ

12.11.2025 20:31 , Невелина Кикьова (X СОУ )

По покана на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ учениците от 4.А и 4.Б клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, с класни ръководители Мария Грунова и Бояна Данева, посетиха библиотеката и се потопиха в света на своя патрон – Йордан Йовков.

Децата гледаха увлекателна презентация, представяща живота и творчеството на писателя. С интерес слушаха за родното му село Жеравна, за неговите незабравими герои и за посланията на доброта и човечност, които носят Йовковите творби.

Учениците разгледаха и изложба от книги на и за Йордан Йовков, част от фонда на библиотеката, и с гордост споделиха, че учат в училище, което носи името на този голям български писател и хуманист.

Сърдечно благодарим на екипа на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ за поканата, топлото посрещане и вдъхновяващата среща, която направи Йовков още по-близък до сърцата на децата!