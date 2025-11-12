Сливен, кратки вечерни новини, 12.11.2025 г., сряда

12.11.2025 16:11 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Сливен, което ще се проведе този четвъртък, отново ще бъде разгледано предложението за отпускане на финансова помощ на спортен клуб „Сливен Баскет“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

На 13 ноември библиотека „Зора“ ще проведе вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на д-р Андон Бояджиев – изтъкнат сливенски стоматолог, учен и общественик.

На 6 ноември 2025 г. в Средно училище „Йордан Йовков“ беше тържествено открит нов, високотехнологичен STEM център под мотото „Открий, създай, иновирай – умения за бъдещето!“.

Изключително забавната комедия “Ром”, пълна с екстремни ситуации, ще се играе на 17.11. от 19:00 ч. в зала Сливен.

Групата общински съветници от „Възраждане“ в Сливен внесе предложение за изработване на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да поеме управлението на битовите отпадъци в общината.

В сградата на Община Котел се проведе среща между граждани и експерти от Районната здравноосигурителна каса – Сливен - събитието бе част от националната информационна кампания „НЗОК за теб“, чиято цел е хората да познават по-добре своите здравноосигурителни права и възможности.