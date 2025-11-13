13.11.2025 09:09 , Людмила Калъпчиева

Инструментът за изследване и прогнозиране на „здравето“ на дисковите устройства става по-прецизен

QNAP® Systems, Inc. обяви внедряването на основно подобрение на алгоритъма с изкуствен интелект за DA Drive Analyzer, услугата за прогнозиране на състоянието на дисковете, разработена съвместно с лидера в тестването на системи за съхранение на данни ULINK® Technology. Обновеният енджин значително подобрява точността на прогнозите за повреди на твърдите дискове в сравнение с традиционния S.M.A.R.T. мониторинг. Потребителите на QNAP NAS вече могат да се възползват от по-проактивна и надеждна защита на данните.

Въпреки че повечето потребители все още разчитат на вградените S.M.A.R.T. атрибути, за да оценят състоянието на устройствата си, S.M.A.R.T. е по същество реактивен механизъм и често не успява да предостави ранни предупреждения, преди устройството да се повреди. „S.M.A.R.T. сам по себе си не е достатъчен – много потребители са хванати неподготвени от тихи повреди на устройството“, каза Тим Лин, продуктов мениджър в QNAP. „DA Drive Analyzer използва AI модел, обучен върху поведенчески данни на милиони устройства. Той може да открие потенциални аномалии дори преди да се задейства каквото и да е S.M.A.R.T. предупреждение, което позволява на потребителите да предприемат превантивни действия и да избегнат загуба на данни.“

„DA Drive Analyzer надхвърля традиционната диагностика на повреди в дисковете, демонстрирайки лидерството и иновациите на ULINK в областта на изкуствения интелект и технологиите за съхранение“, каза Джоузеф Чен, главен изпълнителен директор на ULINK Technology.

Най-новият алгоритъм на ULINK предлага значителни подобрения както в известяването, така и в прецизността в сравнение с конвенционалното S.M.A.R.T. откриване. Това означава, че потребителите на QNAP NAS могат да идентифицират по-точно рисковите дискове и уверено да ги заменят предварително – без страх от премахване на здрав диск поради фалшиви прогнози.

Надстройката на алгоритъма с изкуствен интелект е внедрена за DA Drive Analyzer във всички поддържани QNAP NAS системи. Тази актуализация е автоматична и не изисква намеса от потребителя, което позволява на потребителите незабавно да се възползват от подобрени прогнози за състоянието на дисковете с нулеви ръчни усилия.

Посетете официалния блог на QNAP за повече информация: Your Data Is Worth More Than Any Drive

