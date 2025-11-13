13.11.2025 09:12 , Людмила Калъпчиева

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява прием на нови доброволци към Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие. Вече 28 години се предоставя денонощна подкрепа на жертви на домашно и сексуално насилие, трафик на хора и други форми на посегателство. От създаването си до днес линията е провела над 47 000 разговора, в които доброволци са били гласът на съпричастност и спасение за хора, нуждаещи се от помощ и разбиране.

Търсят се

Мотивирани хора да се включат като доброволни консултанти към Горещата линия в София. Доброволците ще оказват емоционална подкрепа, ще насочват към подходящи услуги, ще помагат при кризисни ситуации и ще предоставят превантивна информация на хора, изложени на риск.

Всеки участник се ангажира с минимум едно 4-часово дежурство седмично (от понеделник до петък, в часовите интервали 09:00–13:00 ч. или 13:00–17:00 ч.).

При натрупване на опит могат да се поемат и платени вечерни смени. Доброволческата дейност се зачита като стаж и практически опит по специалността.

Какво включва обучението

Одобрените кандидати преминават безплатен интензивен петдневен тренинг в периода 1–5 декември 2025 г.(09:30–17:30 ч.) в София.

Програмата включва теми като консултативни техники, кризисна интервенция, разбиране на травмата и процеса на възстановяване, както и ролеви игри и практически казуси. След завършване на обучението участниците ще получат сертификат за преминат тренинг и удостоверение за доброволческа дейност.

Изисквания

Кандидатите трябва да са навършили 21 години, да имат интерес към психологическите аспекти на насилието, желание за работа с хора и готовност да отделят между 4 и 16 часа седмично.

Мисията ще се проведе в периода 1 декември 2025 г. – 31 май 2026 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Фондация „Асоциация Анимус“, ул. „Враня“ № 8, София.

Кандидатствай до 11 ноември 2025 г. от тук:

https://timeheroes.org/bg/animus/dobrovoltsi-goreshta-linia-postradali-nasilie-esen-2025?fbclid=IwY2xjawN5ZDBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBrMkxJTXVOSGFabDgxc3doc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiz7aGpE-8efRB6GRBZrHYqB47fpTxve9OfCxVg0YkofgaSpUpW3ZcvuRLmr_aem_9W5RJVjpx_49PwVREc6vdQ#information

Източник: https://podkrepi.com/stani-dobrovolecz-v-goresthata-liniya-za-postradali-ot-nasilie-stani-glasat-koito-spasyava-jivoti/