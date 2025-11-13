13.11.2025 09:38 , Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

Фондация Езиковата Сливен, в партньорство с ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, има удоволствието да обяви откриването на своя първи Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“ (СФ), който е изцяло финансиран с дарения от бивши възпитаници.

Наименованието на фонда носи името на един от най-светлите празници в съвременната ни история, а именно Денят на Народните Будители, допълнен от наименованието Поколение Z, чиито представители понастоящем се изучават в Гимназията. Поколение Z, известно още като "зумъри" е поколение израснало с интернет, смартфони и социални мрежи, което го прави "дигитално по рождение". Характерни негови черти са иновативността и критичното мислене, социалната ангажираност, фокусът върху устойчивостта и равенството, които са и причините, вдъхновили създаването на СФ.

Стипендиантският фонд за учебната учебната 2025/26 се посвещава на 175-години от рождението на Захарий Стоянов, патрон на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Всеки стипендиант ще получи по време на официалната церемония по завършване на учебната 2025/26 г. през май’26, възпоменателна юбилейна монета, свързана с годишнината. Монетите са щедро дарение от местния клон на Първа Инвестиционна Банка в гр. Сливен.

За учебната 2025/26 г., ще бъдат предоставени 5 стипендии за развитие, на конкурсен принцип, по една за всеки випуск. Размерът на всяка стипендия е 1000 лв, а времетраенето на нейното усвояване ще е в периода 1 февруари – 1 май 2026 г. Срокът за кандидатстване е 20 декември, 18.00 часа. Фондацията предвижда провеждането на информационни дни в периода 19-20 ноември по график, който ще бъде обявен от ръководството на Гимназията до 14.11.2025 г. на видимо място в двете училищни сгради, както и онлайн.

Можете да свалите насоките и документите за кандидатстване, ето тук:

Фондацията пожелава на всички, желащи да кандидатстват успех, увереност, любознателност и стремеж към развитие!