УВЕДОМЛЕНИЕ

13.11.2025 10:19

В периода от 15.11.2025 г. до 17.11.2025 г. ще се изпълняват 48 часови кратковременни действия по възстановяване на асфалтова настилка при напречни пресичания на републикански път II-53 (Елена-Сливен-Ямбол) от км. 120 +161 до км. 120+256 и цялостно възстановяване на асфалтовата настилка на източното платно за движение в посока гр. Елена ( до кръстовището на Дамарски мост).

Ще бъде въведена временна организация на движението (ВОД).

Предстоящите възстановителни дейности са съгласувани с Областно пътно управление.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект BG16FFPR002-1.001-0002 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД – фаза 2“, процедура № BG16FFPR002-1.001 „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“, финансиран от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Приоритет 1 „Води“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.