В момента община Сливен е сред най-ефективните в управлението на отпадъците като съотношение между цена, качество и като размер на таксите, които гражданите плащат. Това каза кметът Стефан Радев пред журналисти по време на заседанието на Общинския съвет. На него беше гласувано предложение да се проучи възможността да се създаде общинска фирма за управление на чистотата. Съветниците приеха проучвателният срок да бъде шест месеца.

„Трябва да сме много внимателни към различните предложения, които се правят, към различните интереси било от съветници, било от трети лица в тази област. Защото може да развалим една работеща система, което да доведе до по-високи плащания и по-високи такси“, каза кметът. Той не смята, че създаването на общинско предприятие би било по-ефективно на този етап и би довело до по-ниски разходи и по-ниски такси за гражданите. „Разбирам, че има интереси в този бизнес, но ние ще продължим да защитаваме интересите на гражданите на Сливен. Винаги това е бил водещият ни мотив. Цените, които плаща община Сливен са сред най-ниските“, допълни кметът.

Той информира, че до момента Общината до момента е имала цена за опериране на депото от 15 лева на тон. Тя е отпреди пет години и още тогава е била сред най-ниските в страната. Стефан Радев даде пример и със сметоизвозването, за което Сливен плаща 115 лева за тон. „Прогнозната цена, която обяви кметът на София от 160 лева на тон r не получи нито една оферта на тази цена Офертите бяха за 180, 200 и 300 лева“, каза още Радев.

Той заяви, че в момента, в който се прецени, че е по-изгодно за общината да оперира с общинско предприятие за чистотата, ще го предложи неговото създаване.