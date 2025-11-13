13.11.2025 13:14 , Людмила Калъпчиева

Фондация Езиковата Сливен, в партньорство с ПГПЗЕ Захарий Стоянов, открива днес своя първи Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“, който е изцяло финансиран с дарения от бивши възпитаници. Фондът ще предостави 5 стипендии за развитие на днешните възпитаници, на конкурсен принцип, по една за всеки випуск. Размерът на всяка стипендия е в размер на 1000 лв, а времетраенето на нейното усвояване ще е в периода 1 февруари – 1 май 2026 г. Крайният срок за кандидатстване е 20 декември 2025, 18.00 часа. Предстои провеждането на информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване, които ще се проведат на 18, 19 и 20 ноември по випуски и по график, обявен в сградите на Гимназията.

Наименованието на фонда носи името на един от най-светлите празници в съвременната ни история, а именно Денят на Народните Будители, допълнен от наименованието Поколение Z (1997–2012), чиито представители понастоящем се изучават в Гимназията. Поколение Z, известно още като "зумъри" е поколение, израснало с интернет, смартфони и социални мрежи, което го прави "дигитално по рождение". Характерни негови черти са неговите иновативност и критично мислене, социална ангажираност, фокус върху устойчивостта и равенството. Това са и едни от причините, вдъхновили създаването на Стипендиантския фонд, тъй като понастоящем представителите на Поколението Z, които се обучават в ПГПЗЕ Захарий Стоянов, са в процес на навлизане в зрялост и подкрепата за техните възгледи и действия ще имат значително влияние върху тяхното развитие и бъдеща реализация. Връзката им пък с бившите възпитаници на Езиковата от предишни поколения, които включват тези на Baby Boomers (1946-64), Generation X (1965-80), Millennials/Generation Y (1981-96) ще даде възможност за интересни разходки в 55-годишната история на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов”, които ще доведат до личностна подкрепа за развитие, дълголетни приятелства, партньорства и усещане за принадлежност към единната общност от поколения, преминали през Езиковата.

Стипендиантският фонд за учебната учебната 2025/26 се посвещава на 175-години от рождението на Захарий Стоянов, патрон на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и всеки стипендиант ще получи възпоменателната юбилейна монета на БНБ, посветена на годишнината. Монетите са целево дарение от местния клон на Първа Инвестиционна Банка в гр. Сливен, на чието ръковдство изказваме отново сърдечна благодарност за щедростта.

Повече информация за насоките и процедурата на кандидатстване може да се намерят на страницата на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов” и на Фейсбук страницата на Фондация Езиковата Сливен. Въпроси могат да се задават по всяко време на scholarships@ezikovatasliven.org.