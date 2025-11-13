13.11.2025 13:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 40 минути | 27

„Основната цел на Бюджет 2026 е стабилизирането на публичните финанси и създаване на предпоставки за отлагания през годините разговор за дългосрочните реформи. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на днешното заседание на Министерския съвет.

Премиерът акцентира върху необходимостта от аргументиран и устойчив социален диалог, а не от кратки и импулсивни дискусии. „Не отричаме аргументите на участниците в социалния диалог, но искаме той да бъде обоснован, а не стихиен и бърз. Готово ли е обществото да плати цената на реформите? Защото винаги, когато се консолидира бюджет, разходите за едно са за сметка на друго“, допълни Росен Желязков.

Министър-председателят подчерта, че тази година се открояват очакванията на обществото за „повече държава“ – повече социални разходи, повече средства за сигурност, образование, здравеопазване и инвестиции, но без промяна в приходната част и данъчно-осигурителния модел. „Наблюдаваме очакване за повече либерална икономика и същевременно повече социална подкрепа – повече възнаграждения и по-ниско преразпределение. Това е естествено противоречие, което налага задълбочен обществен и политически разговор за бъдещата структура на публичните финанси“, заяви министър-председателят.

„Докато отлагаме този разговор, разходите на държавата ще продължат да нарастват, а приходите няма да растат със същите темпове. Сега е моментът да подготвим основата за реални промени“, категоричен бе премиерът Желязков.