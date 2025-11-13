Премиерът Росен Желязков: Жените не променят света с революции, а чрез постоянство

13.11.2025 13:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 38 минути | 25

„Жените традиционно са носители на устойчивост. Те пазят реда, възпитават поколенията и първи усещат, когато обществото губи баланс. Жените не променят света с революции, а чрез постоянство. Истинската промяна идва не от шумните, а от тихите сили.“ Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България под мотото „Бързо и яростно променящ се свят“.

Премиерът подчерта, че жените участват устойчиво и с огромно въздействие върху икономиката. „Над 60% от висшистите в България са жени, а близо 30% от заетите в ИКТ сектора също са жени – това ни нарежда на трето място в Европейския съюз и е силен икономически аргумент,“ отбеляза Желязков.

По думите му жените управляват с по-голяма ориентация към устойчиви инвестиции, етични решения и търсене на сътрудничество.„Когато жените участват в управлението, се променя не само съдържанието, но и тонът – повече консенсус, по-малко конфронтация и повече дългосрочна визия.“

Росен Желязков посочи, че жените често първи усещат несправедливостта и търсят баланс, защото са гласът на реалността, а не на идеологията. „Да промениш света не означава да го подчиняваш, а да го излекуваш. Жените са моралната и човешка перспектива на всяко общество – те пазят живота,“ подчерта премиерът.

Министър-председателят Желязков даде примери за жени предприемачи и иноватори, които доказват, че България е място за новаторство и растеж. „Българските жени всеки ден показват, че промяната се случва – тихо, устойчиво и с огромна сила,“ каза още премиерът.