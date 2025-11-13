13.11.2025 13:33 , Людмила Калъпчиева

Евродепутатите искат да изменят Акта за избирането на членове на ЕП, за да приведат правилата за гласуване в съответствие с реалните

Целенасочената промяна в избирателните правила ще предостави на членовете на ЕП право на глас чрез пълномощник три месеца преди очакваната дата на раждане и шест месеца след това

Парламентът се стреми да подобри равенството между половете и да гарантира, че майките могат да участват пълноценно в политическия живот

Парламентът иска да въведе временна възможност за гласуване чрез пълномощник за членовете на ЕП в края на бременността и ранно майчинство, за да се насърчи равното участие.

В четвъртък Парламентът започна законодателна процедура за изменение на Акта за избирането на членове на ЕП.

Съгласно предложените правила член на ЕП, която е бременна или наскоро е родила, може да делегира гласуването си в пленарна зала на друг член на ЕП за срок до три месеца преди очакваната дата на раждане и шест месеца след раждането. Тази целенасочена реформа има за цел да укрепи правилата за майчинство, като даде възможност на членовете на ЕП да продължат да упражняват пълноценно своите мандати, като същевременно балансират своите здравни и семейни отговорности с парламентарните си задължения.

Законодателното предложение, изготвен от комисията по конституционни въпроси, беше прието с вдигане на ръка. Съпътстващата резолюция беше приета с 605 гласа „за“, 30 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Цитати

Председателят на Парламента Роберта Мецола, която започна този процес на преразглеждане по-рано тази година, коментира: „Гордея се с работата на нашия Парламент по това историческо предложение. Като политик и жена мога само да се надявам, че държавите членки ще се съгласят с нас, че модернизирането на нашите правила за гласуване отдавна е закъсняло, и ще направят всичко възможно, за да приведат правилата на Европейския парламент в съответствие с 21-ви век. Никоя жена не трябва да избира между това да служи на гласоподавателите си или да има деца.“

Докладчикът Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „Никой избран представител не следва никога да избира между своя глас и своето дете. Въвеждането на гласуване чрез пълномощник за членовете на ЕП в отпуск по майчинство укрепва демократичното представителство и гарантира, че гласът на гласоподавателите продължава да се чува през месеците преди и след раждането. Тази мярка също така дава нов тласък на текущата амбициозна реформа на Акта за избирането на членове на ЕП и подкрепя по-широката ни цел за насърчаване на равенството между половете и равновесието между професионалния и личния живот чрез насърчаване на родителите да участват пълноценно в политическия живот“.

Запис на изявлението за медиите с председателя Роберта Мецола и докладчика Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) след гласуването в пленарна зала е на разположение в Мултимедийния център на Парламента.

Следващи стъпки

Законодателното предложение ще бъде представено на Съвета за единодушно одобрение от държавите членки. Ако бъде изменен, новият проектозакон ще трябва да бъде одобрен от повече от половината от действащите членове на ЕП. И накрая, за да влязат в сила новите правила, всички държави от ЕС ще трябва да ги одобрят в съответствие със своите конституционни процедури.

Контекст

Реформата е част от по-широкия ангажимент на Европейския парламент за равенство между половете, приобщаване и равновесие между професионалния и личния живот, като насърчава участието на майките в политиката. Като формализира гласуването чрез пълномощник, Парламентът се стреми да подобри институционалната справедливост и да даде пример на националните законодателни органи, като гарантира, че родителските отговорности не възпрепятстват избраните представители да допринасят ефективно за законодателния процес. Понастоящем само три държави от ЕС (Испания, Гърция и Люксембург) имат официални разпоредби, които позволяват на депутатите да гласуват задочно по причини, свързани с майчинството.