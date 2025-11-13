Очарователна комедия пристига в Сливен на 17 ноември

Комедия, която е съвсем нова, сливенчани ще са сред първите, които ще я гледат!
През Бургас, където беше премиерата на турнетата, залата беше разпродадена, а правостоящите желаещи да гледат комедията, стоенето на крака не ги отказа, след спектакъла всички те споделиха, че биха я гледали още веднъж с удоволствие и не биха се отказали дори да са на крака отново!
Второто турне на комедията се представи в Несебър, където беше играна в периода на големите трагични наводнения, но публиката не се отказа да я гледа и там изпълни салона, а в Хасково, където е създадена постановката, се играе всеки път на препълнен салон!
Изключително забавната комедия, пълна с екстремни ситуации ще се играе на 17.11. от 19ч. в зала Сливен.
Уникален хумор, неспирен смях, разбиващо, екстремно настроение ще преживеете с взривяващата комедия "РОМ"!
Участват:
Мария Сапунджиева, Иванка Шекерова,Стелиян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева, Константин Николов
Сюжетът на новото заглавие описва перипетиите на ромско семейство, заминало на гурбет в чужбина.
"Дойдохме за пари, ама и за по-добър живот."
Забавлявайте се с колоритния и емоционален разказ за преживяванията на едно ромско семейство в чужбина!
"Надявам се зрителите да очакват много смях и малко тъга, защото животът е между смеха и радостта, от една страна, а тъгата, от друга"- споделя Петрони
.
Това е една изключително цветна история, история как не трябва да се слагат клишета - както сантиментални, така и крайно негативни, към ромския етнос, защото всички ние се оглеждаме в техните очи.
от - Боил Банов и Ива Петрони
Режисьор: Боил Банов
Билети в касата на Зала Сливен с работно време от 10 до13ч и от 15 до 17ч
тел 0895 300 370/ 0899 55 22 51
Билети също може да закупите от Ивентим бг, Български пощи, книжарници Office 1, магазини Технополис, бензиностанции OMV, и онлайн от тук:
https://www.eventim.bg/bg/bileti/rom-top-komediya-sliven-zala-1525830/performance.html