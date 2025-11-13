Очарователна комедия пристига в Сливен на 17 ноември

13.11.2025 13:35 , Людмила Калъпчиева

Комедия, която е съвсем нова, сливенчани ще са сред първите, които ще я гледат!

През Бургас, където беше премиерата на турнетата, залата беше разпродадена, а правостоящите желаещи да гледат комедията, стоенето на крака не ги отказа, след спектакъла всички те споделиха, че биха я гледали още веднъж с удоволствие и не биха се отказали дори да са на крака отново!

Второто турне на комедията се представи в Несебър, където беше играна в периода на големите трагични наводнения, но публиката не се отказа да я гледа и там изпълни салона, а в Хасково, където е създадена постановката, се играе всеки път на препълнен салон!

Изключително забавната комедия, пълна с екстремни ситуации ще се играе на 17.11. от 19ч. в зала Сливен.

Уникален хумор, неспирен смях, разбиващо, екстремно настроение ще преживеете с взривяващата комедия "РОМ"!

Участват:

Мария Сапунджиева, Иванка Шекерова,Стелиян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева, Константин Николов

Сюжетът на новото заглавие описва перипетиите на ромско семейство, заминало на гурбет в чужбина.

"Дойдохме за пари, ама и за по-добър живот."

Забавлявайте се с колоритния и емоционален разказ за преживяванията на едно ромско семейство в чужбина!

"Надявам се зрителите да очакват много смях и малко тъга, защото животът е между смеха и радостта, от една страна, а тъгата, от друга"- споделя Петрони

Това е една изключително цветна история, история как не трябва да се слагат клишета - както сантиментални, така и крайно негативни, към ромския етнос, защото всички ние се оглеждаме в техните очи.

от - Боил Банов и Ива Петрони

Режисьор: Боил Банов

