На редовната си сесия днес местният парламент подкрепи изменението на Наредбата за размера на местните данъци. То се налага заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. и необходимостта да бъдат трансформирани посочените суми в Наредбата от левове в евро.

Актуализацията на бюджета, която позволява разместване на средства по отделните бюджетни пера и уточняване на окончателни стойности на проекти, също получи одобрение.

Общинските съветници дадоха съгласие да бъде извършен икономически анализ, който да отчете дали е рентабилно създаването на общинско предприятие по чистотата. Във внесеното предложение бе направена корекция относно срока за аналитичното проучване. От 90 дни, той бе променен на 180. Основната цел на анализа е да отчете доколко е целесъобразно и ефективно създаването на общинско предприятие за чистота, както и дали този подход ще допринесе за оптимизиране на финансовите разходи, повишаване качеството на услугата и по-добра защита на околната среда. Да се оценят и сравнят различни алтернативи за организация на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване и зимно поддържане на територията на община Сливен.

Местният парламент одобри Общината да кандидатства с проект по Оперативна програма „Образование“ 2021-2027. Акцентът е насърчаването на деца и ученици да демонстрират своите умения в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението.

Друго предложение, което получи подкрепа, бе предоставяне на два леки автомобила от страна на Общината на Районното управление на МВР - Сливен. Те ще бъдат предназначени за дейността на районните полицейски инспектори и на Детска педагогическа стая. Автомобилите са закупени с делегирани средства от държавния бюджет.

Сред гласуваните предложения бе определяне на представител на Общината в лицето на общинския съветник д-р Свилен Станчев, който да участва в общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. То е насрочено за 12 декември.

Други гласувани предложения на днешната сесия се отнасяха за урегулиране на поземлени имоти, провеждане на тръжни процедури, разпоредителни сделки с общинска собственост и отпускане на помощи и средства на граждани.

Сесията се проведе в зала „Май“ и бе излъчвана на живо. Подробна информация за точките в дневния ред се съдържа на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite