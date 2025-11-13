Общинският съвет одобри финансовата подкрепа за „Сливен Баскет“

13.11.2025 14:06 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен ще отпусне 100 хил. лв. за дейността на спортен клуб „Сливен Баскет“. Това реши на днешното си редовно заседание градският парламент. На сесията през септември, точката не получи нужното одобрение, но днес тя бе подкрепена с 26 гласа „за“.

За втора поредна година Общината ще стимулира финансово подготовката и дейността на мъжкия баскетболен тим. През 2024 г. от общинския бюджет беше дарена сумата от 100 хил. лв. на клуба за спортен сезон 2024/2025 г. Тогава сливенският отбор направи успешно представяне и се завърна на спортната карта на България. Тази година средствата, които Общината ще отпусне, ще бъдат по реда на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен.

Снимка: Фейсбук - Баскетболен клуб „Сливен баскет“