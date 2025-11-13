13.11.2025 14:45 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Европейски съюз

В четвъртък Парламентът одобри намалени задължения за отчитане на устойчивостта и изисквания за дължима грижа за предприятията.

С 382 гласа „за“, 249 „против“ и 13 „въздържал се“ Парламентът прие своята преговорна позиция относно опростеното отчитане на устойчивостта и задълженията за дължима грижа за предприятията.

Отчитане на устойчивостта: по-опростено и само за големи предприятия

Членовете на ЕП считат, че само предприятията, които наемат средно над 1750 служители и имат нетен годишен оборот над 450 млн. евро следва да извършват социално и екологично отчитане. Само предприятията в този обхват ще бъдат задължени да предоставят отчети за устойчивост съгласно правилата за таксономията (т.е. класификация на устойчивите инвестиции).

Стандартите за отчитане ще бъдат допълнително опростени и намалени, като ще се изискват по-малко качествени подробности, а отчитането по сектори ще стане доброволно. По-малките предприятия ще бъдат защитени от изискванията за отчитане на своите големи бизнес партньори, които няма да имат право да изискват повече информация от тази, която е определена в доброволните стандарти.

Дължима грижа: по-малко задължения и само за много големи корпорации

Изискванията за надлежна проверка ще се прилагат само за големи корпорации с повече от 5000 служители и нетен годишен оборот над 1,5 млрд. евро. Членовете на ЕП искат тези предприятия да възприемат подход, основан на риска, за наблюдение и идентифициране на тяхното отрицателно въздействие върху хората и планетата. Вместо систематично да изискват информация от по-малките си бизнес партньори, те следва да разчитат на вече налична информация и да изискват допълнителна информация от по-малките си бизнес партньори само в краен случай.

Тези компании няма да имат нужда да изготвят план за преход, за да направят своя бизнес модел съвместим с Парижкото споразумение, и могат да им бъдат наложени глоби за неспазване на изискванията за дължима грижа, за които Комисията и държавите членки ще предоставят насоки. Нарушителите ще носят отговорност на национално, а не на европейско равнище и ще трябва да компенсират изцяло жертвите си за нанесените щети.

Членовете на ЕП искат също така Комисията да създаде цифров портал за предприятия с безплатен достъп до шаблони, насоки и информация за всички изисквания на ЕС за отчитане, който да допълва Европейския единен достъпен пункт.

Цитат

Докладчикът на Комисията по правни въпроси Йорген Варборн (ЕНП, Швеция) заяви: „Днешното гласуване показва, че Европа може да бъде едновременно устойчива и конкурентоспособна. Опростяваме правилата, намаляваме разходите и предоставяме на предприятията яснотата, от която се нуждаят, за да растат, да инвестират и да създават добре платени работни места.“

Следващи стъпки

Преговорите с правителствата на държавите членки на ЕС, които вече са приели своята позиция по досието, ще започнат на 18 ноември с цел финализиране на законодателството до края на 2025 г.

Контекст

След забавеното прилагане на задълженията за отчитане на устойчивостта и надлежна проверка, настоящото предложение има за цел да ги опрости и да намали административната тежест за предприятията. Актуализираните правила са част от пакета за опростяване „Omnibus I“, предложен от Европейската комисия на 26 февруари 2025 г.

Опростяването на правилата на ЕС е основен приоритет за Парламента

Членовете на ЕП многократно призоваваха за преразглеждане на правилата на ЕС с цел опростяване и намаляване на административните изисквания за предприятията. Предложенията „Omnibus“, внесени от Комисията през февруари 2025 г., имат за цел да стимулират конкурентоспособността и просперитета на ЕС и да отключат допълнителен инвестиционен капацитет за предприятията. Парламентът вече прие някои предложения като спешни и бързо напредва с финализирането на останалите предложения.