СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ОТБЕЛЯЗА 45-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ С ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

13.11.2025

СУ "Й. Йовков" (X) | България

На 7 ноември 2025 г. зала „Сливен“ се превърна в сцена на незабравимо събитие – Средно училище „Йордан Йовков“ отпразнува своята 45-годишнина.

Празникът събра заедно ученици, учители, родители, бивши възпитаници и преподаватели – всички обединени от гордостта и обичта към училището.

Тържеството започна с приветствено слово от директора на училището – г-жа Диана Кънева, която подчерта ключовата роля на учителите, активната подкрепа на родителите и стремежа на учениците към знание и развитие.

Вълнуващ момент настъпи, когато присъстващите бяха поздравени от самия Йордан Йовков – или по-точно, от негов виртуален аватар. Тази оригинална и емоционална изненада създаде усещане за духовна приемственост между поколенията, припомняйки непреходната вяра в доброто, красотата и силата на човешките ценности.

В знак на признателност за вдъхновяващото лидерство, превърнало училището в място на знания, развитие и успехи, с почетен плакет бе отличен първият директор на СУ „Йордан Йовков“ – г-н Йордан Стоилков.

Искрени поздрави и пожелания за нови успехи прозвучаха в поздравителните адреси от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, от народния представител в 51-вото Народно събрание и възпитаник на училището – Татяна Султанова, както и от началника на РУО – Сливен, г-н Боян Аксаков.

Своята подкрепа и признателност към училището изразиха чрез поздравителни адреси кметът на община Сливен – Стефан Радев, председателят на Общински съвет – Сливен, Димитър Митев, областният управител на област Сливен – Чавдар Божурски, директори на образователни институции и много гости.

Вечерта се превърна в истински празник на изкуствата – сцена, на която учениците и техните ръководители разкриха своя талант, изпълвайки публиката с вълнение, гордост и вдъхновение.

Днес СУ „Йордан Йовков“ върви уверено напред – с почит към традициите, с вяра в знанието и с поглед, устроен към бъдещето. Концертът не беше само празник, а ново доказателство, че училището е сплотена общност от хора, които с любов, всеотдайност и дух градят неговата история всеки ден.

Спомоществователи на празника са: Общински съвет – Сливен, „Дойчев МТВ“ ЕООД, „Василев“ ЕООД и „Кохинор класик“ ООД.