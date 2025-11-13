13.11.2025 15:21 , Жулиета Николова (РЦИР)

РЦИР Сливен организира безплатни езикови обучения за заети и самостоятелно заети лица по

- Английски език

- Немски език

- Испански език

Обученията са финансирани по Проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“ е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+ .

За повече информация: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” 11, тел: 0887811025/ 0878577981,www.redc-sliven.org, ел. поща: redc_sliven@abv.bg.