Безплатни обучения за придобиване на дигитални умения

13.11.2025 15:26 , Жулиета Николова (РЦИР)

РЦИР | България

През месец декември 2025 година, РЦИР организира безплатно обучение за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“ – базово ниво (55 учебни часа) за работещи лица.

Желаещите да се включат в обучение могат да се свържат с нас за повече информация и е необходимо да подадат електронно заявление към Агенцията по заетостта на следния линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description .

За контакт с РЦИР Сливен: о887811025; 0878577981.