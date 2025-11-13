Парламентът призовава за амбициозна стратегия за равенство между половете

13.11.2025 15:49 , Людмила Калъпчиева

Насилието основано на пола трябва да бъде престъпление в ЕС

Законодателството на ЕС в областта на равенството трябва да се прилага изцяло

Безопасните и законни аборти са основно право

Призив за определение за изнасилването във основа на липсата на съгласие в законодателството на ЕС

Членовете на ЕП искат конкретни мерки на ЕС за справяне с насилието, основано на пола, и с проблемите, свързани с пола в областта на здравеопазването, труда и политическото представителство.

В доклада си, приет с 310 гласа „за“, 222 „против“ и 68 „въздържал се“, Европейският парламент призовава Комисията да представи амбициозна стратегия за равенство между половете за периода 2026–2030 г. с конкретни законодателни и незаконодателни мерки в ключови области.

Необходими са по-решителни действия срещу насилието над жени

По отношение на насилието, основано на пола, членовете на ЕП искат Комисията да представи предложение на Съвета за включване на насилието, основано на пола, като особено тежко престъпление в ЕС с трансгранично измерение. Комисията следва също така да подготви необходимите насоки за прилагането на наскоро приетия закон за борба с насилието над жени и домашното насилие и да признае „фемицида“ (убийството на жена или момиче поради нейния пол) като отделно престъпление. Членовете на ЕП искат Комисията да представи предложение за определение на изнасилването, въз основа на липсата на съгласие, в законодателството на ЕС и призовават държавите от ЕС, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят.

Гарантиране на правото на репродуктивно здравеопазване

В областта на здравеопазването изискванията на членовете на ЕП включват действия за осигуряване на универсален достъп до здравни грижи, отчитащи спецификата на пола, и за преодоляване на различията в здравето между половете, включително чрез справяне с конкретните за пола здравни нужди и рискове и обръщане на специално внимание на заболявания, които засягат непропорционално жените.

Членовете на ЕП искат ЕС да създаде всеобхватна и задължителна рамка, за да гарантира пълен и равен достъп до всички услуги за сексуално и репродуктивно здравеопазване. Те искат също така правото на безопасен и законен аборт да бъде включено в Хартата на основните права на ЕС и призовават за въвеждане на всеобщ достъп до здравеопазване, отговарящо на специфичните нужди на жените.

Комисията се приканва да насърчава активно навлизането и задържането на жените на пазара на труда и да предприеме мерки за намаляване на разликите в заетостта, заплащането и пенсиите между половете. Членовете на ЕП също така изискват навременното прилагане на директивите относно адекватните минимални заплати, прозрачността на заплащането, участието на жените в управителните органи, както и относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Членовете на ЕП призовават Комисията да засили механизмите за справяне с отстъплението от демокрацията и атаките срещу правата на жените и ЛГБТИК+ лицата. Комисията следва също така да имплементира програмата за жените, мира и сигурността, като основен принцип на общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС, заявяват членовете на ЕП.

Цитат

След гласуването докладчикът Марко Вешлигай (С&Д, Хърватия) заяви: „С приемането на настоящия доклад Европейският парламент застава твърдо до всички жени и момичета в Европа и отправя ясно послание към Комисията: новата стратегия за равенство между половете трябва да се основава на практически законодателни мерки. Край на криенето зад аргумента за националните компетентности, време е да засилим и да гарантираме равенство, безопасност и свобода за всички в ЕС“.