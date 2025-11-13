Сливен, кратки вечерни новини, 13.11.2025 г., четвъртък

13.11.2025 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 9

На 13 ноември в библиотека „Зора“ се състоя възпоменателна вечер по повод 100-годишнината от рождението на д-р Андон Бояджиев.

Община Сливен е сред най-ефективните в страната по управление на отпадъците, като съчетава ниска цена, високо качество на услугата и разумен размер на таксите за гражданите.

На редовното си заседание днес Общинският съвет в Сливен прие редица важни решения, сред които промени в местна наредба, актуализация на бюджета и стартиране на нови инициативи.

Местният парламент даде съгласие да се изготви икономически анализ за рентабилността на създаването на общинско предприятие по чистотата.

Общинските съветници на Сливен одобриха кандидатстване по Оперативна програма „Образование“ 2021–2027, която цели да се насърчат деца и ученици да развиват умения в STEM областите, изкуствата, спорта и чуждите езици.

На редовното си заседание днес Общинският съвет в Сливен реши да отпусне 100 хил. лв. за спортен клуб „Сливен Баскет“.

Психологическо студио „KatrInside“ обяви следващата си групова среща от цикъла „Виждам те“, която ще се проведе този петък, 14 ноември, от 17:30 до 19:00 ч.