На 13 ноември Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) – Нова Загора организира среща със средношколци от града, посветена на една от най-значимите теми на нашето време – киберпрестъпността и рисковете в интернет. Събитието се проведе в Театър „Минко Балкански“.

Специален гост и основен лектор бе комисар Явор Колев – експерт по киберсигурност в ЗК „Лев Инс“, дългогодишен служител на ГДБОП и водещ специалист в борбата срещу киберпрестъпленията и онлайн пиратството. Неговият професионален опит и принос в разкриването на престъпления в дигитална среда привлякоха вниманието на ученици и преподаватели.

Секретарят на МКБППМН, г-жа Веска Вълчева, откри срещата, приветства госта и подчерта значението на инициативата за повишаване информираността на младите хора.

В своето изказване комисар Колев насочи вниманието към ключови онлайн заплахи – фишинг атаки, измами, фалшиви профили, изнудване, злоупотреби и агресия в социалните мрежи. Той подчерта колко важно е младите хора да бъдат внимателни, да проверяват източниците на информация и да не споделят лични данни без необходимост. Представени бяха реални случаи от практиката му, които силно впечатлиха присъстващите.

Част от инициативата беше прожекцията на филма „Киберпрестъпност“, създаден от комисар Колев в партньорство с ГДБОП – Дирекция „Киберпрестъпност“, Киноакадемия за таланти, „Лев Инс“ и кампанията „Пази детето в интернет“. Филмът, базиран на реални събития, показа какви опасности дебнат онлайн и колко важно е да бъдем подготвени. Посланието „На всеки 37 секунди някъде по света се извършва интернет престъпление“ направи силно впечатление на публиката.

Срещата премина в активен диалог – учениците задаваха въпроси, споделяха свои наблюдения и търсеха съвети как да се предпазят. Преподавателите също оцениха високо инициативата, като подчертаха нуждата подобни срещи да се провеждат редовно.

Събитието затвърди стремежа на МКБППМН – Нова Загора да работи активно за информиране и защита на младите хора, като ги подготвя да се ориентират уверено и отговорно в дигиталния свят.