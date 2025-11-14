14.11.2025 09:47 , Людмила Калъпчиева

13.11.2025 – Днес AMD обяви, че Call of Duty: Black Ops 7 ще бъде първото заглавие, което ще включва AMD FSR Ray Regeneration - технология за премахване на шум в реално време, базирана на машинно обучение, която замества традиционните шумопотискатели, за да създаде по-резки детайли и по-малко артефакти в ефектите на проследяване на лъчи. FSR Ray Regeneration е първата функция, пусната в пакета FSR Redstone, и ще бъде налична в Call of Duty: Black Ops 7 при пускането на играта на 14 ноември.

С поддръжка на графичните карти AMD Radeon RX 9000 серия, AMD FSR Ray Regeneration използва изкуствен интелект, за да почисти отраженията от проследяване на лъчите преди мащабиране и генериране на кадри, предоставяйки отчетливи, кинематографични визуализации и по-завладяващо изживяване.

Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition тук.

Научете повече за AMD FSR Ray Regeneration тук.