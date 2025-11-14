14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

14.11.2025 10:12 , Връзки с обществеността

Всяка година Световната здравна общност отбелязва 14 ноември като ден за борба с диабета – хронично заболяване, което протича с повишени стойности на глюкоза в кръвта. То е определено като социално значимо заболяване поради високата честота, с която се среща. Разпространението му придобива мащабите на световна епидемия - от него страдат над 360 милиона души и броят им продължава да се увеличава.

Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от него. В България според статистиката от това заболяване страдат около половин милион души и много често то протича скрито като хората не знаят, че имат диабет. Съществуват два основни типа захарен диабет – тип 1 и тип 2. При децата по-типичен е първия тип, а при възрастните се развива основно втория тип диабет.

Риск от развитие на заболяването има при лицата с наднормено тегло или при тези, чиито близки са с диабет. Друг важен рисков фактор е нездравословния начин на живот. Провокират го стресът, неправилното хранене, намалената физическа активност нездравословни навици и др.

По какво можем да разпознаем диабета? Признаци, с които протича диабета са – висока жажда, често уриниране, резки промени в теглото (рязка загуба на тегло), чести инфекции, отпадналост и др., но може да протича и безсимптомно.

Важно е да се знае, че лечението на диабета е до края на живота на болния. Освен лекарства, то включва режим на хранене и физическа активност. Болният се научава да живее с тази коварна болест така, че тя да пречи възможно по-малко на неговата социална реализация. Колкото по-рано започне лечението, толкова усложненията от диабета са с по-малки последствия както за болния, така и за близките и обществото. Резултатът от боледуването и пренебрегването на лечението могат да доведат до слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа, ампутации на крайници, съдови усложнения – исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт, т.е. диабетът може да доведе до тежка инвалидизация на човека.

В цял свят се работи по профилактични програми за ограничаване на разпространението на диабета. В България той е включен заедно с трите социално значими групи заболявания – сърдечно-съдови, злокачествени и белодробни, в Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести. Националната програма определя четирите рискови фактори, които са основна причина за разпространението на тези заболявания, в това число и на диабета – нездравословно хранене, намалена физическа активност, тютюнопушене и употреба на алкохол. Борбата с тези рискови фактори е в основата и на профилактиката на диабета.

Всяка година на 14 ноември Международната диабетна федерация и цялата здравна общност апелират да се замислим, за да се борим активно с тази световна епидемия и да променим своя начин на живот, така че да се предпазим от диабета.