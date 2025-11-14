14.11.2025 14:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Председателят на Младежки общински съвет към Младежки дом-Сливен Димитър Митев и Зарина Симеонова – член на Младежки общински съвет-Сливен участваха в заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ в София. Тема на срещата беше „Онлайн безопасността на децата и младите хора в контекста на все по-честото използване на изкуствен интелект и предложенията за възрастово ограничение на дадени социални мрежи и приложения“.

Официални гости на заседанието бяха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова и директорът на дирекция „Киберсигурност“ към ГДБОП-МВР старши комисар Владимир Димитров.

Пред медиите Димитър Митев сподели, че пълната забрана на телефоните би била крайна мярка. Той предположи, че голяма част от родителите биха били против, тъй като няма да имат връзка с децата си.

Теодора Иванова подчерта, че в Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.), която е изготвена под ръководството на ДАЗД, една от основните оперативни цели е именно за безопасност в интернет.

„Трябва да вземем мерки и да поемем законодателна инициатива, за да гарантираме сигурността на децата в интернет“, заяви от своя страна Борислав Гуцанов.

Съветът на децата е национален консултативен орган, създаден към председателя на ДАЗД. Основната му цел е да осигури детско участие в процесите, свързани с политики, които касаят децата. Членове са деца от всички 28 административни области на България на възраст от 13 до 16 години.