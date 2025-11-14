14.11.2025 15:25 , Людмила Калъпчиева

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров се срещна с посланика на Кралство Нидерландия у нас Н. Пр. Артург ден Хартог. По време на срещата бяха отбелязани традиционно добрите двустранни отношения между България и Нидерландия и бяха откроени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни.

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров отбеляза, че през 2024 г. общият размер на нидерландските инвестиции достигна 7,5 млрд. евро, което извежда Нидерландия на първо място по преки чуждестранни инвестиции в България и изрази надежда за засилване на стокообмена и разширяване на търговското сътрудничество между двете страни.

Зафиров отбеляза още, че страната ни заема седмо място в Нидерландия по брой на студентите и изтъкна, че близо 60 хиляди български граждани живеят в кралството.

„Много ценим помощта по отношение на граничния контрол, в това число в борбата с трафика на хора и охраната на въздушното пространство, осъществявано в рамките на постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната“, добави Зафиров.

Посланик Хартог заяви, че ще положи всички усилия да е медиатор и да активира отношенията между двете страни, включително на ниво правителствени посещения и групи за приятелство и сътрудничество между парламентите на двете страни. Той посочи, че 35 хиляди българи са официално регистрирани в Нидерландия, но много повече, не се регистрират. Хартог отбеляза стратегическото местоположение на България и членството й в НАТО и ЕС. Хартог изрази готовност за предоставяне на експертна помощ в борбата с трафика на хора, управлението на водния сектор, върховенството на закона и правовата държава. Той отбеляза, че една от темите, по която има голям потенциал за сътрудничество, е именно борбата с трафика на хора и предотвратяване на трудовата и сексуална експлоатация.