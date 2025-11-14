Сливен, кратки вечерни новини, 14.11.2025 г., петък

14.11.2025 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Днес в Сливен се проведе среща обмяна на опит между организациите на СИБ от Бургаския и Сливенския регион.

Ученици от Сливен – Димитър Митев, председател на Младежкия общински съвет, и Зарина Симеонова, член на съвета – участваха в заседание на Съвета на децата към ДАЗД в София.

На 13 ноември в библиотека „Зора“ се състоя възпоменателна вечер по повод 100-годишнината от рождението на д-р Андон Бояджиев.

Община Сливен е сред най-ефективните в страната по управление на отпадъците, като съчетава ниска цена, високо качество на услугата и разумен размер на таксите за гражданите.

23% от учениците в Сливен не ходят на училище.

Водоснабдяване и канализация – Сливен ООД потвърди, че на територията на град Сливен не е въведен и не се предвижда въвеждането на воден режим.

Общински съветници от Възраждане в Сливен представиха „Проект на наредба за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Сливен“.