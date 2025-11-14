СЪОБЩЕНИЕ - Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“

Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“
Фондация „Езиковата Сливен“, в партньорство с ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен, обявява старта на Стипендиантски фонд (СФ) „Будители: Поколение Z“ – първа по рода си инициатива, изцяло финансирана от бивши възпитаници на Езиковата гимназия.
Във връзка с това, председателката на Управителния съвет на Фондация „Езиковата Сливен“ ще проведе разяснителна кампания за учениците от VIII до XII клас по следния график:
18 ноември 2025 г. (вторник)
13:15 ч. – среща с учениците от VIII клас
19 ноември 2025 г. (сряда)
• 9:50 ч. – среща с учениците от X клас
• 13:15 ч. – среща с учениците от XI клас
20 ноември 2025 г. (четвъртък)
• 9:50 ч. – среща с учениците от IX клас
• 13:15 ч. – среща с учениците от XII клас
Очакваме ви, за да научите повече за възможностите, които предлага Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“ и как можете да станете част от това вдъхновяващо начинание!