14.11.2025, ОУ "Е. Багряна" (XII)

ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

Днес- 14.11., учениците от 6."а", "в" и "г" класове проведоха STEM урок на тема "Плаване на телата". В рамките на часа учениците, разделени на отбори от четирима участници, трябваше да конструират и изработят плавателен съд с материали по свой избор, като спазят условието съдът им да е възможно най-икономичен и компактен по размери, но достатъчно здрав и стабилен, за да носи 100g товар.

Децата проявиха въображение и креативност. Всички отбори се вместиха във времето и представиха модели на плавателни съдове.

Часът беше интересен и поучителен, защото учениците разбраха колко много параметри трябва да се съобразят при проектиране на плавателни съдове и колко знания от различни дисциплини са им нужни, за да успеят да изработят успешен макет.