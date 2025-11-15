КАК ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

15.11.2025 08:48 , Невелина Кикьова (X СОУ )

За да отбележат 16 ноември – Деня на толерантността, учениците от 3. клас в група за ЦОУД, с ръководител г-жа Здравка Монева, изработиха пъстро и впечатляващо табло под надслов „БЪДИ МОЙ ПРИЯТЕЛ!“

На този ден всички си припомняме колко важно е да бъдем добри, търпеливи и внимателни един към друг. Толерантността е ключът към мирното съжителство – тя ни помага да създаваме приятелства, да се чувстваме сигурни и да правим света около нас по-топъл и човечен.

За третокласниците толерантността е като мост, който свързва всички хора – без значение от външния им вид, език, способности или мечти. А техният труд и ентусиазъм ни напомнят, че промяната към по-добър свят започва още от най-малките.