ДЕНЯТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ВЪВ 2.А КЛАС – ПРАЗНИК НА ДОБРОТАТА И УВАЖЕНИЕТО

15.11.2025

СУ "Й. Йовков"

Учениците от 2.А клас с класен ръководител г-жа Таня Чотова отбелязаха Деня на толерантността, превръщайки учебния ден в истински празник на доброто отношение, уважението и приемането.

В уютната атмосфера на класната стая децата си припомниха какво означава да бъдеш толерантен – да уважаваш различията, да бъдеш добър приятел и да помагаш на другите. Вдъхновени от тези ценности, те създадоха своето „Дърво на толерантността“, което украсиха с цветни листа и цветя, върху които написаха думи и послания, свързани с доброта, приятелство и разбиране.

В края на деня учениците си обещаха не просто да бъдат толерантни днес, а да носят тези ценности със себе си всеки ден – в училище, у дома и навсякъде, където отиват.