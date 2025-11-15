Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отбелязваме Деня на толерантността като създаваме красота, засаждаме доброта и обич към природата

По повод Международния ден на толерантността, който отбелязваме всяка година на 16 ноември, учениците от втори клас проведоха различни инициативи: изработиха табла, посветени на този ден, решаваха кръстословици, проведоха и специален урок по доброта и съпричастност. За да покажат, че толерантността означава грижа, уважение и единство, децата засадиха млади дръвчета в училищния двор.

Денят на толерантността показа на всички, че уважението и приемането на различията са ключът към създаване на хармонични и успешни взаимоотношения.

Бъдете толерантни всеки ден!

