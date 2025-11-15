Забавен час по математика в ОУ “Панайот Хитов“

15.11.2025 15:12 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

ОУ "П. Хитов" (VII) | България

Учениците от VI „а“ клас, под ръководството на своя преподавател г-жа Василева, проведоха увлекателен и различен час по математика с помощта на комплекта „Светът на Байта – Естествени числа“. Разделени в четири отбора, те се съревноваваха, кой най-бързо ще разложи естествените числа на прости множители и ще спечелите точка за своя отбор.

Специални гости на часа бяха класният ръководител на класа — г-жа Стоева, и г-жа Павлова-ЗДУД , които с интерес наблюдаваха забавната надпревара.

Часът преминава неусетно, съчетавайки както игра и учение, така и неусетно помага на учениците да затвърдят своите знания по приятен начин. В края на заниманието бяха обявени и отборите, събрали най-много точки.

Благодарим на г-жа Василева за интересния и вдъхновяващ час и пожелаваме още много творчески идеи, търпение и да продължи да прави математиката увлекателна и забавна!