Сливен, кратки вечерни новини, 15.11.2025 г., събота

Месец и половина преди крайния срок е завършено локалното платно на бул. „Цар Симеон“ за десен завой към бул. „Илинденско въстание“.

По повод Световния ден за борба със захарния диабет – 14 ноември, началникът на ендокринологичното отделение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, д-р Наталия Канева, напомни за значението на редовното изследване на кръвната захар.

Ученици от Сливен – Димитър Митев, председател на Младежкия общински съвет, и Зарина Симеонова, член на съвета – участваха в заседание на Съвета на децата към ДАЗД в София.

Следващата групова среща от цикъла "Виждам те" ще се състои в сряда, на 19 ноември, от 17:30 ч.

Апартамент горя в сливенския квартал „Сини камъни“ в петък - огънят е пламнал около 13:30 часа в жилище на втория етаж на бл. № 16, а щетите са големи.

Искането на оператора на регионалното депо за отпадъци в Ямбол за прекратяване на договора с община Сливен и обявената обществена поръчка от община Стралджа за избор на нов изпълнител, предизвика бурни реакции по време на сесията на Общинския съвет в Сливен.

Общински съвет - Сливен одобри отпускането на 100 000 лева финансова помощ на баскетболния клуб „Сливен Баскет“ по време на заседанието в четвъртък.