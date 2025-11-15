Състезание „Природата на сините камъни“ – ден сред красотата на природния парк

15.11.2025 19:25 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от 7-ми клас участваха в увлекателно състезание на тема „Природата на сините камъни“, проведено сред живописната обстановка на природния парк. Инициативата имаше за цел да обедини ученето, движението и забавлението, като насърчи екипната работа и любовта към природата.

По време на състезанието децата бяха разделени на отбори и се включиха в разнообразни предизвикателства. Част от задачите изискваха наблюдение, логическо мислене и знания за растенията, животните и особеностите на района. Други бяха свързани с физическа активност – динамични игри, които поддържаха доброто настроение и сплотяваха отборите.

Учениците проявиха любознателност, съобразителност и отличен екипен дух. Те се справиха отлично с поставените задачи, а в същото време се забавляваха и научиха нови интересни факти за природата на Сините камъни.

Денят приключи с много усмивки, нови знания и незабравими преживявания.