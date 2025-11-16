Сливен, кратки вечерни новини, 16.11.2025 г., неделя

16.11.2025 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 20 ноември в “Узунова къща” ще бъде открита изложбата „Открий непознатото“, посветена на 40 години от смъртта на самоковския художник Наум Хаджимладенов.

Учениците от VI „а“ клас в ОУ „Панайот Хитов“ - Сливен проведоха интересен и различен час по математика под ръководството на своята учителка г-жа Василева.

Възпитаничка на сливенската езикова гимназия е една от трите жертви в съботната катастрофа на магистрала “Тракия” в посока Бургас.

Общинските съветници в Сливен Динко Ганчев и Филип Кънев (ПП "Възраждане") представиха проект на наредба за условията и реда за финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на общината.

Отиде си уважаваната сливенска учителка Жоржета Стоянова, преподавала в ГПЗЕ „Захари Стоянов“.

Община Сливен ще отпусне 100 хил. лв. за дейността на спортен клуб „Сливен Баскет“.

Общинският съвет в Сливен единодушно прие предложение за изработване на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие „Чистота“, което да извършва дейности по сметосъбиране, извозване и почистване.