Футболни емоции и спортен хъс на Ученическите игри в Нова Загора

На 13 и 14 ноември 2025 г. Градският стадион в Нова Загора отново се изпълни с емоции, спортен дух и талант, като бе домакин на футболните срещи от Ученическите игри 2025/2026 г. Атмосферата беше заредена с енергия, а младите спортисти показаха завидни умения, феърплей и истинска отдаденост към играта.

Футболните отбори се съревноваваха в две възрастови групи:

Възрастова група VIII – X клас

В оспорван двубой сили премериха Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ (ПГТТ) и Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС). И двата отбора демонстрираха отлично ниво на подготовка и силен хъс за победа.

Възрастова група XI – XII клас

При най-големите участници на терена излязоха Средно училище „Христо Ботев“ и ПГТТ „Атанас Димитров“. Мачовете бяха динамични, с красиви комбинации и висока мотивация от страна на младите футболисти.

След два дни изпълнени с емоции, зрелищни моменти и достойна игра, бяха определени и отборите, които продължават напред.

ПГТТ „Атанас Димитров“ се класира за Областния етап и в двете възрастови групи – VIII–X клас и XI–XII клас.

Община Нова Загора поздравява всички участници за отличното представяне, спортния дух и коректното отношение по време на срещите.

Пожелаваме успех на класиралите се отбори и още много спортни победи! Спортът продължава да бъде вдъхновение и движеща сила за младите хора в нашия град.