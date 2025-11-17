Седмицата в ЕП: 17 – 23 ноември 2025 г.

17.11.2025 13:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 22 минути | 1

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

30-та конференция на страните по РКООНИК. Делегация на Европейския парламент ще присъства на 30-ата конференция на ООН по въпросите на климата, която се провежда в Белем, Бразилия. По време на събитието евродепутатите ще подчертаят, че всички сектори трябва да играят роля за намаляване на въглеродните емисии и за постигане на неутралност по отношение на климата, и ще настояват всички държави да дадат своя справедлив дял за осигуряване на адекватно финансиране на борбата с изменението на климата. Членовете на ЕП ще се застъпват и за прекратяване на зависимостта от изкопаеми горива, постепенно премахване на свързаните с това субсидии и ускоряване на енергийния преход (от понеделник до петък).

Първи парламентарен форум на ЕС за демокрация. Европейският парламент е домакин на първия Парламентарен форум на ЕС за демокрация, който обединява членове на националните и Европейския парламенти, които ще обсъдят начини за укрепване на демократичните системи, включително наскоро предложения Европейски щит за демокрацията, чиято цел е да противодейства на намесата в изборите и да укрепи устойчивостта на ЕС. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще открие събитието заедно с председателя на датския парламент Сьорен Гаде и лауреата на Нобелова награда за мир Мария Реса (сряда).

Подготовка на пленарната сесия на 24-27 ноември. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 24 - 27 ноември, по време на която членовете на ЕП ще обсъдят каква да бъде реакцията на ЕС на ограниченията за износ на редкоземни елементи от Китай, ще обсъдят и гласуват законодателство за безопасността на играчките за защита на здравето на децата, как да се защитят децата и юношите онлайн, бюджета на ЕС за 2026 г. и стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода след 2024 г. Те ще гласуват и резолюции относно нарушенията от страна на Унгария на ценностите на ЕС, относно опростяването на изискванията за докладване за програмата InvestEU и относно укрепването на капацитета на Европол за борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 21 ноември, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. В понеделник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с президента на Финландия Александър Стуб. В сряда тя ще открие първото заседание на Парламентарния форум на ЕС за демокрация, и ще ръководи срещата на Председателския съвет на ЕП с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

Контакти на пресслужбата на ЕП