Със средства от инвестиционната си програма Община Котел извърши частичен ремонт на общинския път SLV1005 I-48 (м. „Катунишки мост“) – Катунище – Нейково – граница с община Сливен, в участъка от км 7+077 до км 14+077.

Ремонтните дейности бяха наложителни с цел временно стабилизиране на настилката и осигуряване на по-безопасно придвижване, докато започне цялостната реконструкция на същия участък. За нея общината вече разполага с одобрен проект и очаква определяне на изпълнител след предстояща процедура по избор.

В рамките на политиката си за подобряване на пътната инфраструктура, Община Котел планира аналогични дейности и по пътя Боринци – Стрелци, с което продължава да работи за по-добра свързаност и безопасност в региона.