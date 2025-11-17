Беседа с учениците от 4 ОУ „Димитър Петков“ гр. Сливен

17.11.2025 16:05 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 3 часа | 58

По повод Деня на православната християнска младеж и семейство, митрополит Арсений посети 4 ОУ „Димитър Петков“ в Сливен. В срещата участваха повече от 50 ученици. Владиката беше придружен от архидякон Поликарп и г-н Рафаил Янакиев.

Митрополит Арсений разговаря с децата за смисъла на младежкото израстване днес. Учениците откликнаха живо и задаваха въпроси за вярата, празниците и начина, по който човек взема добри решения.

Владиката обърна внимание на Петата Божия заповед, която изгражда характера и възпитава уважение, доверие и семейна обич. Подчерта, че детето, което почита родителите си, расте уверено и стабилно, защото носи в себе си благодарност и чувство за принадлежност.

На всички ученици бяха раздадени книжки „Стослов“, издание на Сливенска митрополия, църковно календарче за 2026 година и малка броеница за спомен. Директорката на училището, Маргарита Иванова, получи икона на св. Богородица като благопожелание за мир и закрила над учителите и децата.