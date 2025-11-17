Сливен, кратки вечерни новини, 17.11.2025 г., понеделник

17.11.2025 16:27 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Продължават ремонтните дейности на Ямболското шосе в Сливен.

Рая Енергиева от спортен клуб „Стефан Данчев“ – Сливен спечели златния медал на държавното първенство по акробатика, проведено на 15 и 16 ноември в Кранево.

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски издаде заповед за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Самуилово, общ. Сливен.

Поради ежегодното обезпаразитяване къщите-музеи към Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен – „Хаджи Димитър“, „Добри Чинтулов“ и „Сливенски бит“ – ще бъдат затворени за посетители на 29 ноември 2025 г. след 14:00 ч.

Учениците от VI „а“ клас в ОУ „Панайот Хитов“ - Сливен проведоха интересен и различен час по математика под ръководството на своята учителка г-жа Василева.

В Съдебната палата – Сливен от днес функционира специална регистратура за хора с двигателни затруднения и майки с малки деца.

В началото на месец декември ще започне асфалтирането на главните пътни артерии в сливенския квартал „Речица“.