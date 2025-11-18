Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2025 година

18.11.2025 11:24 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 36

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за дейността на местата за настаняване в област Сливен през септември 2025 година.

Данните можете да намерите в прикачения файл.