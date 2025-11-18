Нова спортна площадка за фитнес на открито в село Бяла Паланка

18.11.2025 11:55 , Людмила Калъпчиева

На 22 ноември 2025 г. (събота) от 9:00 часа на стадиона в село Бяла Паланка ще бъде официално открита новоизградената спортна площадка за фитнес на открито. Съоръжението е изцяло изградено и финансирано от бюджета на Община Твърдица и е част от усилията на местната власт за насърчаване на активния и здравословен начин на живот сред жителите на общината.

В рамките на откриването ще се проведе и спортен турнир по калистеника (уличен фитнес), организиран от клуб Gravity Battle, който ще даде възможност на любителите на спорта да покажат своите умения и да се включат в атрактивна и мотивираща надпревара.

Община Твърдица кани всички жители и гости на Бяла Паланка да присъстват на събитието, да споделят празничния момент и да подкрепят участниците в турнира. Новата площадка ще бъде на разположение за свободно ползване от всички, които желаят да спортуват на открито.