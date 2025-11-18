18.11.2025 11:58 , Людмила Калъпчиева

На 17 ноември в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ беше открита впечатляващата изложба „Neon Nights vol. 2“ на скулптора и преподавател Илия Бояров. Събитието събра ръководството на Община Нова Загора, почитатели на съвременното изкуство и млади таланти.

Официални гости на откриването бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, както и заместник-кметовете Нина Генчева и Иванка Михова. Експозицията беше представена от уредника на галерията Иван Стоянов, който разказа за концепцията и творческия подход на автора.

В рамките на мероприятието бяха връчени грамоти и медали на талантливи деца от Студио за изобразителни изкуства „Дъга“ към ХГ „Руси Карабиберов“. Отличията бяха поднесени лично от кмета Галя Захариева и художника Илия Бояров, които поздравиха младите творци за тяхното постоянство и вдъхновение.

„Neon Nights vol. 2“ представя нестандартни скулптури и двумерни произведения, подчертани с неонови елементи и специално разработени да взаимодействат с ултравиолетова светлина. Илия Бояров е признат автор с богата международна биография и активна преподавателска практика.

Изложбата може да бъде разгледана до 12 декември в ХГ „Руси Карабиберов“, гр. Нова Загора.