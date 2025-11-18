Дом, изпълнен с добродетели!

По случай предстоящия празник Въведение Богородично – Деня на християнското семейство и православната младеж, учениците от 5. клас проведоха изключително смислен Час на класа!
Потопихме се в традициите и историята на този светъл празник, който ни напомня за силата и значението на семейството като първоизточник на вяра, любов и добродетели.
Основните ценности, които обсъдихме:
ЛЮБОВ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
ВЯРА И НАДЕЖДА
ТЪРПЕНИЕ И ПРОШКА
ГРИЖА И ПОДКРЕПА
ОТГОВОРНОСТ
Кулминацията на нашия час беше творческата работилница! Децата вложиха сърце и въображение в изработването на символични домове, където всяка част представяше ключова семейна добродетел. Така те построиха своите "домове", здраво стъпили на основите на християнските ценности.
Семейството е нашата крепост, първото ни училище и мястото, където научаваме какво значи да обичаш безусловно.
Нека в домовете ни винаги цари разбирателство, мир и благоденствие!