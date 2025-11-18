Урок по Толерантност в 4. клас!

18.11.2025 13:24 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Днес, по случай Международния ден на толерантността, децата от 4. клас имаха изключително важен и вдъхновяващ урок!

Благодарим от сърце на г-жа Нина Кавърджикова, ресурсен учител към РЦППО, която представи презентация на тема "Качества за толерантност".

Основното ни послание е: "РАЗЛИЧНИ И ЕДИННИ!"

Учениците активно участваха в дискусията и демонстрираха разбиране, че макар да сме различни, всички сме равни и трябва да се отнасяме с уважение и търпимост един към друг. Кулминацията на урока беше практическата задача – изработване на собствени книжки, посветени на толерантността!

Толерантността не е просто дума, а действие – начин на живот, който гради мостове между хората. Нека възпитаваме нашите деца в духа на приемане и разбиране, защото само така ще живеем в по-добър свят!