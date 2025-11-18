AMD и Eviden ще реализират първия френски суперкомпютър от екзафлоп клас

18.11.2025 13:30 , Людмила Калъпчиева

18 ноември 2025 г. - AMD и Eviden са избрани да доставят Alice Recoque, първия суперкомпютър във Франция от екзафлоп мащаб. Той е проектиран да отговори на нарастващото търсене на високопроизводителни изчисления (HPC) и изкуствен интелект, като същевременно служи като фабрика за изкуствен интелект. Подкрепена от инвестиция от 544 милиона евро от съвместното предприятие EuroHPC и консорциума „Жул Верн“, системата е предназначена да насърчи научните изследвания, индустриалните иновации и AI разработките, като поддържа задачи с голяма значимост като климатично моделиране, изследвания на съвременни материали, симулации на цифрови близнаци и модели на изкуствен интелект от следващо поколение.

Alice Recoque ще включва пълното портфолио от изчислителни продукти на AMD, включващо процесори AMD EPYC™ от следващо поколение (с кодово име „Venice“), графични процесори AMD Instinct™ MI430X – най-новите в серията MI400 за суверенен изкуствен интелект и научни изчисления – и AMD FPGA, всички интегрирани в платформата BullSequana XH3500 на Eviden с BXI вътрешни връзки и DDN сторидж. С 25% по-малко стелажи и компоненти в сравнение с други екзафлоп системи и до 50% по-добра енергийна ефективност на графичен процесор, архитектурата на Eviden ще позволи на Alice Recoque да предостави максимална производителност при минимални разходи и мощност, за да отговори на взискателните цели на Европа за зелени изчисления.

С нарастването на глобалното търсене на енергийно ефективна, оптимизирана за изкуствен интелект инфраструктура и високопроизводителни изчислителни решения, AMD продължава да предоставя производителността, мащабируемостта и екосистемното сътрудничество, необходими за най-модерните и ефективни изчислителни системи в света. Последните класации Top500 и Green500 , публикувани вчера, подчертават лидерството на AMD, затвърждавайки позицията ѝ в HPC, от екзаскейл системи до облачни изчисления.

• AMD технологии са в основата на 40% от 10-те най-бързи суперкомпютри в света; с най-мощния суперкомпютър в света ElCapitan и първата истинска екзаскейл система в света, Frontier.

• AMD технологии влизат в 177 системи от списъка Top500, което представлява 35% от най-мощните суперкомпютри в света. В EMEA, технологията на AMD захранва 47% от всички суперкомпютри в EMEA, включени в списъка.

• AMD захранва 26 от 50-те най-производителни енергийно ефективни суперкомпютри, повече от ⅓ от най-високопроизводителните суперкомпютри (системи, осигуряващи над 20PF) в списъка Green500. 14 от тях са базирани в EMEA, като 3 системи са класирани в топ 10.