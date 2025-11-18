18.11.2025 15:01 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Състезание, придружено с много емоции, се проведе на 15 ноември в София. Националният турнир по адаптирано плуване събра над 100 деца и младежи със специални образователни потребности от цялата страна. „Плуваме заедно“ се превърна в истински празник на смелостта, надеждата и човешкия дух.

Събитието се организира от сектор „Адаптирана физическа активност“, катедра „Водни спортове“ към Национална спортна академия „Васил Левски“. То премина под мотото „Един отбор. Една кауза“, обединявайки участници, треньори, доброволци и родители.

Впечатляващо беше участието на „Смелите делфини“ от Клуб по плуване „Сливен-2002“, а малките плувци се завърнаха с 8 медала - доказателство за усърдие, постоянство и изключителна воля. Всеки медал е резултат от тяхната смелост и усилия в басейна, а успехите на децата показаха, че с постоянство и отборен дух, всяко препятствие може да бъде преодоляно.

В турнира активно се включиха и популярни личности, които подкрепяха децата в басейна - олимпийският шампион по плуване Таня Богомилова, плувецът на дълги разстояния и рекордьор на „Гинес“ Теодор Цветков, световният шампион по борба Биляна Дудова, Ренета Камберова - световен шампион и олимпийски медалист по художествена гимнастика, актьорът Филип Буков, многократният национален шампион и рекордьор по плуване Екатерина Аврамова, Роксана Кирилова - основател на Фондация „С любов за теб“ и др. Гостите плуваха заедно с децата, което създаде атмосфера на топлота, подкрепа и единство.

Турнирът „Плуваме заедно“ показа, че когато хората са един отбор, с една кауза, могат да създават повече възможности и вдъхновение за децата. За „Смелите делфини“ това участие е поредно доказателство, че с труд, упоритост и подкрепа, всяко дете може да блести и да се гордее със своите постижения.