18 ноември 2025 г. - Днес AMD обяви своя успех в постигането на космически клас на чип-опаковките на своите Versal™ адаптивни SoC. Те са способни да функционират пълноценно на космическа орбита с продължителност на живота до 15 години, и подпомагат създаването на следващото поколение изчислителни системи в аеронавтиката.

• Новият органичен корпус без капак за адаптивния SoC Versal AI Core XQRVC1902 е проектиран да издържи на екстремните условия в Космоса, като в момента се извършва сертифициране за Клас Y.

• AMD проектира готови за Космоса опаковки за Versal RF и Versal AI Edge Gen 2 фамилиите, като процедурите за сертифициране за Клас B и Клас Y са в ход.

Заедно тези платформи предоставят на аерокосмическите дизайнери високопроизводителни, гъвкави и готови решения. Те спомагат за намаляване на програмния риск, по-ниски разходи и ускоряване на сроковете за внедряване както на орбитални мисии, така и за изследвания на дълбокия космос.

Допълнителна информация можете да намерите в блог публикатията тук: https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-expands-space-grade-portfolio-enhances-in-orbit.html