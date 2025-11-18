Сливен, кратки вечерни новини, 18.11.2025 г., вторник

18.11.2025 16:03 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

„Ден на здравето“ ще се състои на 19 ноември от 10:00 до 15:00 ч. в зала „Май“ на Общината.

Митрополит Арсений посети 4 ОУ „Димитър Петков“ в Сливен по повод Деня на православната християнска младеж и семейството.

В Съдебната палата в Сливен започна да работи специална регистратура, предназначена за хора с двигателни затруднения и майки с малки деца.

В сградата на Югоизточното държавно предприятие ДП – Сливен се проведе встъпителна пресконференция по Проект за опазване на горските местообитания по Натура 2000.

В квартал „Българка“ в Сливен отвори врати ново място, което обещава да се превърне в любимо на малки и големи – Сладкарница Шаклиян.

Д-р Галина Пенкова от Сливен получи престижно признание в ежегодния конкурс на в. „24 часа“ „Лекарите, на които вярваме“, като беше отличена в категорията общопрактикуващ лекар.

Сливенска света митрополия и Община Сливен организират тържествен благотворителен концерт на 21 ноември под надслов „Деца за деца – дар от любов“, посветен на Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейството.